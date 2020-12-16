Beylikdüzü'nde kontrollü yıkımda binanın bir kısmı çöktü; yan binanın camları kırıldı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde kontrollü yıkımda binanın bir kısmı çöktü; yan binanın camları kırıldı

16.12.2020 17:20
Beylikdüzü'nde kontrollü yıkımda binanın bir kısmı çöktü; yan binanın camları kırıldı, System.String[]

BEYLİKDÜZÜ'nde bir inşaat firması tarafından yıkımı yapılan binanın bir kısmı kontrolsüz şekilde çöktü.

BEYLİKDÜZÜ'nde bir inşaat firması tarafından yıkımı yapılan binanın bir kısmı kontrolsüz şekilde çöktü. Çökme sebebiyle yan binanın camları kırıldı. Bina sakinleri önlem alınmamasına isyan etti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bir inşaat firması tarafından yıkımı yapılan binanın bir kısmı şiddetli bir şekilde çöktü. Çökme sebebiyle etrafa taş parçaları saçılırken, büyük bir toz bulutu kaplandı. Yıkımı yapılan binanın yanında bulunan binanın camları da taş parçaları sebebiyle kırıldı. Binada yaşayanlar korku içerisinde kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çökme alanında inceleme yaptı.Evde oturduğu sırada dairesinin camları kırılan Sabriye İzgi, "Sürekli dikkatsiz bir şekilde çalışıyorlar koruma yok. Bugün de direkleri kesip komple binayı çöktürdüler. Çok korktuk o anda çocuğu kucağıma aldım ne yaptığımı bilmiyordum" dedi. Dairesine taş parçaları isabet eden iş güvenliği uzmanı Merve Akgül, "Ben iş yerindeydim annem aradı beni ağlayarak evin camları indi diye. Ün zaten yıkıma başladılar o halde bırakıldığını görünce belediyeye de haber verdim. Ben de iş güvenliği uzmanıyım biliyorum böyle bırakılmaması gerektiğini. Annem arayınca geldim eve gittiğimde şoke oldum. Allah'tan kimse cam kenarında oturmuyordu kimse yaralanmadı" diye konuştu.

Öte yandan, çökme sonrası etrafa saçılan toz bulutu vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, caddeyi tamamen toz bulutu kapladığı görülüyor. Dün de aynı şekilde binanın bir kısmının hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan yıkıldığı öğrenildi.


- İstanbul
Beylikdüzü'nde kontrollü yıkımda binanın bir kısmı çöktü; yan binanın camları kırıldı
Beylikdüzü'nde kontrollü yıkımda binanın bir kısmı çöktü; yan binanın camları kırıldı
Beylikdüzü'nde kontrollü yıkımda binanın bir kısmı çöktü; yan binanın camları kırıldı
Beylikdüzü'nde kontrollü yıkımda binanın bir kısmı çöktü; yan binanın camları kırıldı
Beylikdüzü'nde kontrollü yıkımda binanın bir kısmı çöktü; yan binanın camları kırıldı
Beylikdüzü'nde kontrollü yıkımda binanın bir kısmı çöktü; yan binanın camları kırıldı
Beylikdüzü'nde kontrollü yıkımda binanın bir kısmı çöktü; yan binanın camları kırıldı
Beylikdüzü'nde kontrollü yıkımda binanın bir kısmı çöktü; yan binanın camları kırıldı
Beylikdüzü'nde kontrollü yıkımda binanın bir kısmı çöktü; yan binanın camları kırıldı
Beylikdüzü'nde kontrollü yıkımda binanın bir kısmı çöktü; yan binanın camları kırıldı
Beylikdüzü'nde kontrollü yıkımda binanın bir kısmı çöktü; yan binanın camları kırıldı
Beylikdüzü'nde kontrollü yıkımda binanın bir kısmı çöktü; yan binanın camları kırıldı
Beylikdüzü'nde kontrollü yıkımda binanın bir kısmı çöktü; yan binanın camları kırıldı

Atatürk Bulvarı, Beylikdüzü, İnşaat, Kamera, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde kontrollü yıkımda binanın bir kısmı çöktü; yan binanın camları kırıldı - Son Dakika


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