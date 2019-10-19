(Havadan görüntülerle) - BOĞAZ'DA BÜYÜLEYEN SİS MANZARASI
59 dakika önce
İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:52 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. İstanbul
'u üstüne çöken sis doyumsuz manzaralar da oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis tabakası altında kayboldu. Boğaz ve sis altındaki köprü, drone ile görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Boğazdaki sis
-Sis altındaki köprü
- İstanbul
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