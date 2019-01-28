Son Dakika Haberleri: Havadan Görüntülerle Boğaz'daki Sis

Havadan Görüntülerle Boğaz'daki Sis

25 dakika önce

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHAİstanbul Boğazı çevresinde sis etkili oldu.

Havadan Görüntülerle Boğaz'daki Sis, System.String[]
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı çevresinde sis etkili oldu.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Kız Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis içinde kaldı. Boğaz çevresinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. Havadan görüntüler sisin büyüleyici manzarasını ortaya koydu. 

Görüntü Dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE BOĞAZ'DAKİ SİS

-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden görüntü

-Sisten görünmeyen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

-Kız Kulesi'nden görüntü

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:56 Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, DHA, İstanbul, Güncel
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