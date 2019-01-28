Havadan Görüntülerle Boğaz'daki Sis
25 dakika önce
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHAİstanbul Boğazı çevresinde sis etkili oldu.
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA
İstanbul Boğazı çevresinde sis etkili oldu.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Kız Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis içinde kaldı. Boğaz çevresinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. Havadan görüntüler sisin büyüleyici manzarasını ortaya koydu.
Görüntü Dökümü:
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-HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE BOĞAZ'DAKİ SİS
-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden görüntü
-Sisten görünmeyen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
-Kız Kulesi'nden görüntü
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:56 Kaynak: DHA
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