(Havadan görüntülerle) BOSTANCI SAHİLİ'NDEKİ ATLI POLİSLERE YOĞUN İLGİ - Son Dakika

(Havadan görüntülerle) BOSTANCI SAHİLİ'NDEKİ ATLI POLİSLERE YOĞUN İLGİ

Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler, Kadıköy'de denetim yaptı.

Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler, Kadıköy'de denetim yaptı. Ekipler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı. İstanbullular atlı polislere yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı atlı polisler, Kadıköy Bostancı Sahili'nde denetim yaptı. Sahil şeridi boyunca devriye gezen ekipler, asayiş kontrolleri yaparken ayrıca sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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ATLI POLİSLERE YOĞUN İLGİSahilde yürüyüş ve piknik yapan İstanbullular, atlı polislere yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar ve aileleri hem atları sevdi, hem de bol bol fotoğraf çektirdi. Pikniğe gelen bir vatandaş, atlara şeker yedirdi. Atlı polis ekiplerinin denetimleri havadan da görüntülendi. Sahilde devriye gezen atlı bir polis memuru, "Dün Yeşilköy Sahili'nde, bugün Bostancı Sahili'nde devriye görevimizi ifa ediyoruz. Dört atla beraber, özellikle bu pandemi döneminde daha çok yoğunlaştı devriyelerimiz. Vatandaşlara sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Vatandaşlardan güzel dönüşler alıyoruz. Özellikle çocuklar çok seviyorlar atları. Herkes fotoğraf ve video çekmek istiyor" dedi.

DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 13:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Havadan görüntülerle) BOSTANCI SAHİLİ'NDEKİ ATLI POLİSLERE YOĞUN İLGİ - Son Dakika
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