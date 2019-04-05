Havadan Görüntülerle) Büyük Taşınma İçin Yollar Kapatıldı
1 saat önce
Haber-Kamera: Enver ALAS- Ali Kerem BENGİ-Murat SOLAK-Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU-Yılmaz BEZGİN-Çağatay KENARLI-Onur MERİÇ/İSTANBUL DHAAtatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen taşınma kapsamında yollar trafiğe kapatılmaya başlandı.
Haber-Kamera: Enver ALAS- Ali Kerem BENGİ-Murat SOLAK-Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU-Yılmaz BEZGİN-Çağatay KENARLI-Onur MERİÇ/İSTANBUL DHA Atatürk Havalimanı
'ndan İstanbul
Havalimanı'na gerçekleştirilen taşınma kapsamında yollar trafiğe kapatılmaya başlandı. Yavuz Sultan Selim
Köprüsü, Basın Ekspres ve Yeşilköy
Havuzlu kavşak ve bazı yollara giriş polis tarafından kapatıldı. Basın Ekspres Yolu
Atatürk Havalimanı- Mahmutbey
yönünde 26 saat, Kuzey Çevre Otoyolu Mahmutbey-İstanbul Havalimanı yönünde 12 saat, Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı yönünde 12 saat araç trafiğine kapalı kalacak.
Görüntü Dökümü:
---------------------
-YSS Köprüsü
-Basınekspres
-Kapatılan yollar
-Detaylar
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:20 Kaynak: DHA
Mehmet Günsür, AK Parti'nin Seçim Talebini Tiye Aldı!
İmamoğlu, Geçersiz Oy Sayımına İlişkin Son Durumu Paylaştı
Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na Tam Destek!
Büyük Göç Başladı! İşte Kapalı Yollar ve Alternatif Güzergahlar