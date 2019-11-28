Son Dakika Haberleri: (Havadan görüntülerle) BÜYÜKŞEHİR VE ESENLER BELEDİYESİ, TANK GEÇİDİ PROTOKOLÜNÜ İMZALADI
Son Dakika Güncel (Havadan görüntülerle) BÜYÜKŞEHİR VE ESENLER BELEDİYESİ, TANK GEÇİDİ PROTOKOLÜNÜ İMZALADI - Son Dakika

(Havadan görüntülerle) BÜYÜKŞEHİR VE ESENLER BELEDİYESİ, TANK GEÇİDİ PROTOKOLÜNÜ İMZALADI

6 saat önce

İSTANBUL Esenler'de TSK'nın boşalttığı eski Baştabya Kışlası'na ait tank geçidinin şehir içi trafiğine nefes aldıracak kavşak olarak değerlendirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Esenler Belediyesi arasında protokol imzalandı.

(Havadan görüntülerle) BÜYÜKŞEHİR VE ESENLER BELEDİYESİ, TANK GEÇİDİ PROTOKOLÜNÜ İMZALADI, System.String[]

İSTANBUL Esenler'de TSK'nın boşalttığı eski Baştabya Kışlası'na ait tank geçidinin şehir içi trafiğine nefes aldıracak kavşak olarak değerlendirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Esenler Belediyesi arasında protokol imzalandı. Şehir içi trafiğinin özellikle sabah ve akşam saatlerinde büyük yoğunluk yaşadığı bölgede yapılacak kavşağın, ulaşımda büyük kolaylık sağlaması hedefleniyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 9 Ekim 2019 tarihinde Esenler Belediyesi'ne yaptığı ziyaret sırasında, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile tank geçidinin değerlendirilmesi konusu da görüşüldü.  Eski askeri kışla arazisinin Esenler Belediyesi'ne devredildiğini, askeri arazi ile Esenler yerleşimi arasından TEM Otoyolu'nun geçtiğini belirten yetkililer, yapılan protokolün önemine vurgu yaparak, "Esenler'in, özellikle Tekstilkent bölgesinin TEM bağlantısını sağlamak için bölgeye bir kavşak yapılması ihtiyacı vardı. Var olan ve atıl durumdaki eski tank geçidinin, yapılacak kavşak için kullanılmasının yararlı olacağına karar verildi ve hemen çalışmalara başlandı. Tank geçidi kullanılarak yapılacak olan kavşak bölgenin ulaşım ihtiyacına büyük katkı sağlayacağı düşünülmekte. Yapılacak kavşak ile TEM'e çıkış çok daha kolay hale gelecek" dediler.

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Geçidin görüntüsü

-Otoyoldan görüntü

-Genel ve detaylar


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Esenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:56 Kaynak: DHA
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