(Havadan görüntülerle) CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE ÇEMBERLİ SOSYAL MESAFE DÖNEMİ (1) - Son Dakika

(Havadan görüntülerle) CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE ÇEMBERLİ SOSYAL MESAFE DÖNEMİ (1)
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kadıköy Caddebostan sahilindeki yeşillik alana vatandaşların sosyal mesafeyi korunması amacıyla çemberler çizildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kadıköy Caddebostan sahilindeki yeşillik alana vatandaşların sosyal mesafeyi korunması amacıyla çemberler çizildi.
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için Caddebostan'da "çemberli sosyal mesafe" uygulaması başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri belirli aralıklarla sahile çemberler çizdi. Çemberler havadan görüntülendi.
Görüntü dökümü:
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-Havadan görüntüler
-Çemberlerin görüntüsü
-Sahilden detaylar
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 09:16 Kaynak: DHA
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