(havadan görüntülerle) CADDEBOSTAN SAHİLİNİ KIRMIZI YOSUNLAR SARDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel (havadan görüntülerle) CADDEBOSTAN SAHİLİNİ KIRMIZI YOSUNLAR SARDI - Son Dakika

(havadan görüntülerle) CADDEBOSTAN SAHİLİNİ KIRMIZI YOSUNLAR SARDI

6 saat önce

CADDEBOSTAN'dan Maltepe'ye kadar uzanan sahili kırmızı yosunlar sardı.

(havadan görüntülerle) CADDEBOSTAN SAHİLİNİ KIRMIZI YOSUNLAR SARDI, System.String[]

İstanbul DHA - CADDEBOSTAN'dan Maltepe'ye kadar uzanan sahili kırmızı yosunlar sardı.

İstanbul'daki lodos nedeniyle nedeniyle kırmızı yosunlar sahile vurdu. Yosunlar nedeniyle Caddebostan sahili kızıla boyandı. Kırmızı renkli yosunlar kayalıkların üzerini de kapladı. Sahili kırmızıya boyayan yosunlar havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Yosunların havadan görüntüsü

-Sahilden görüntüler


Caddebostan, İstanbul, Maltepe, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:59 Kaynak: DHA
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