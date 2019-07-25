Son Dakika Haberleri: HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE ÇAMLICA CAMİİ AVLUSUNDAKİ KUR'AN KURSU ŞENLİĞİ
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HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE ÇAMLICA CAMİİ AVLUSUNDAKİ KUR'AN KURSU ŞENLİĞİ

2 saat önce

ÇAMLICA Camii'nde yaklaşık 5 bin çocuğun katılımıyla Kur'an Kursu Şenliği düzenlendi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE ÇAMLICA CAMİİ AVLUSUNDAKİ KUR'AN KURSU ŞENLİĞİ, System.String[]


ÇAMLICA Camii'nde yaklaşık 5 bin çocuğun katılımıyla Kur'an Kursu Şenliği düzenlendi. Şenlikte camiinin iç avlusu şişme oyuncaklarla donatıldı, seyyar kalelerle futbol sahaları oluşturuldu. Şenlikte camii dış avlusuna bin 453 metrekarelik dev bir bayrak açıldı. Çocuklar gün boyunca kendilerini için hazırlanan oyuncaklarla oynadı.
Üsküdar Belediyesi tarafından bölgedeki kuran kurslarının bitimi nedeniyle Çamlıca camiinde Kur'an Kursu şenliği düzenlendi. Şenliğe İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Üsküdar Kaymakamı Murat Safa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. 6-13 yaş arası yaklaşık 5 bin çocuğun katıldığı şenlik için Çamlıca Camii'nin avlusuna şişme oyuncaklar kuruldu. Ayrıca camii avlusuna getirilen seyyar kalelerle futbol oynayacak alanlar oluşturdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren cami avlusunu dolduran çocuklar, gün boyunca kendileri için hazırlanan oyuncaklarla oynayarak eğlendiler.
Çamlıca camiinde ilk defa düzenlen bu şenlik sırasında caminin dış avlusuna bin 453 metrekarelik dev bir bayrak açıldı. Şenliğe katılan öğrenciler tarafından açılan dev bayrak görsel şölen oluşturdu.

- İstanbul
Üsküdar, Çamlıca, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:30 Kaynak: DHA
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