(Havadan görüntülerle) 'ÇAPA'DA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 23 NİSAN KUTLAMASI - Son Dakika

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Çapa'daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki sağlık çalışanları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Başta Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu olmak üzere hayatını kaybeden doktorlar, meslektaşları tarafından anıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çapa'daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık çalışanları tarafından coşkuyla kutlandı. Hastane bahçesinde çalan şarkılara eşlik edildi. Dün saatler 21.00'ı gösterdiğinde ise ellerindeki Türk bayraklarıyla saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okuyan sağlık çalışanları, başta Türkiye'de ilk koronavirüs teşhisini koyan profesör Dr. Cemil Taşçıoğlu olmak üzere hayatını kaybeden Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan ve Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu'nu andı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.