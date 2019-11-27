Son Dakika Haberleri: (havadan görüntülerle) ÇATALCA'DA FABRİKA YANGINI (3)
Son Dakika Güncel (havadan görüntülerle) ÇATALCA'DA FABRİKA YANGINI (3) - Son Dakika

(havadan görüntülerle) ÇATALCA'DA FABRİKA YANGINI (3)

6 saat önce

ÇATALCA'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

(havadan görüntülerle) ÇATALCA'DA FABRİKA YANGINI (3), System.String[]

İstanbul DHA - ÇATALCA'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çatalca Gökçeali Mahallesi'nde bulunan fabrikada saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mutfak dolabı kapağı yapıldığı belirtilen fabrikadaki yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldi. Patlamalar nedeniyle jandarma da çevrede önlem aldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Fabrika çalışanlarının görüntüsü

-Yangının havadan görüntüleri

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Çatalca, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:17 Kaynak: DHA
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