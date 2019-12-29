(Havadan Görüntülerle)-ÇEKİLİŞE 2 GÜN KALA EMİNÖNÜ'NDE 'UMUT' KUYRUĞU - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Havadan Görüntülerle)-ÇEKİLİŞE 2 GÜN KALA EMİNÖNÜ'NDE 'UMUT' KUYRUĞU - Son Dakika

(Havadan Görüntülerle)-ÇEKİLİŞE 2 GÜN KALA EMİNÖNÜ'NDE 'UMUT' KUYRUĞU

6 saat önce

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için bilet satışı devam ediyor.

(Havadan Görüntülerle)-ÇEKİLİŞE 2 GÜN KALA EMİNÖNÜ'NDE 'UMUT' KUYRUĞU, System.String[]

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için bilet satışı devam ediyor. Eminönü'nde ünlü  bilet gişesinin önünde bugün çok sayıda kişi soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu. Bilet kuyruğu havadan da görüntülendi.

Bu yılki ikramiye 80 milyon lira. Tam bilet 80, yarım 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılıyor. Eminönü'nde bulunan bilet gişesinin önünde ise uzun kuyruklar oluştu. Bilet almak için Kocaeli'den geldiğini söyleyen  Aslan Çicek, "Önce garibana fakire yardımcı olacağım. İzmitli'yim ben. Kocaelispor'a da destek olacağım. Bilet almak için Kocaeli'nden geldik. Kızım istedi merak ediyordu burayı onun için geldim" dedi.

85 yaşındaki Nazmiye Şen ise, "Ev alacağım. Çocuklarıma vereceğim. 80 milyon bana çıkarsa çocuklarıma vereceğim. Mezarımı yaptıracağım. Ben şanslıyımdır, çıkabilirö diye konuştu. Gülsüm Değirmenci de " Mersin'den geliyoruz. Şansa inanırım. Yılbaşı öncesi İstanbul'a gelmemizin bir hayrı vardır" diye düşünüyorum. O yüzden geldik bilet aldık. Arkadaşlarım da istedi. Onlara da aldım" dedi.

Bu yıl ilk kez bilet alacağını belirten Fırat Karadaş ise şansını denemek istediğini belirtti. Aslı Soylu ise çıkan para ile memleketine yatırım yapacağını ifade ederek, "Güzel bir para. Memleketim olan Çorum'a yatırım yapmayı düşünüyorum. Geri kalanı da ailem ve sülalem için harcayacağım" diye konuştu.

Eminönü'ndeki bilet gişesinin önündeki uzun kuyruk ise havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Bilet kuyruğundan detaylar

-Vatandaşlar röportajı

-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)

-Genel ve detay


- İstanbul
Kocaeli, Yılbaşı, Eminönü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:31 Kaynak: DHA
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