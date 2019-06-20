Son Dakika Haberleri: (Havadan Görüntülerle)ÇEKMEKÖY'DE EV YANGINI; FELÇLİ KİŞİ YANGIN BÜYÜMEDEN DIŞARI ÇIKARILDI
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(Havadan Görüntülerle)ÇEKMEKÖY'DE EV YANGINI; FELÇLİ KİŞİ YANGIN BÜYÜMEDEN DIŞARI ÇIKARILDI

28 dakika önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN(İSTANBUL/DHA)Çekmeköy'de, orman içerisinde felçli bir kişinin yaşadığı evde yangın çıktı.

(Havadan Görüntülerle)ÇEKMEKÖY'DE EV YANGINI; FELÇLİ KİŞİ YANGIN BÜYÜMEDEN DIŞARI ÇIKARILDI, System.String[]

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN(İSTANBUL/DHA)
Çekmeköy'de, orman içerisinde felçli bir kişinin yaşadığı evde yangın çıktı. Mahalleliler, yangın büyümeden evdeki felçli kişiyi dışarı çıkartı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 16.10 sıralarında Çekmeköy Reşadiye Mahallesi'nde orman içinde bulunan bir evde çıktı. Yangını gören mahalleliler, eve girerek içerideki felçli kişiyi dışarı çıkarttı. Bahçesinde bulunan barakada başlayan yangın, eve sıçrayarak kısa sürede büyüdü. Bildirilmesi üzerine yakındaki orman ekipleri gelerek ilk müdahalede bulundu. Ardından Yenidoğan itfaiye ekipleri, ormana sıçramamasının önüne geçerek yangını söndürdü. 
Reşadiye Mahallesi Muhtarı Erkan Akyılmaz, "Burada vatandaşımızın telefon açmasıyla olay yerine geldik. Ufak bir yangınla karşılaştık. İçeride kalan Cavit Bey kendisi felçli bir hasta. İlk geldiğimiz anda yapının komple ahşap olması nedeniyle küçük bir yangınla karşılaştık. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri hızlıca olay yerine geldi. Alev komple sardı binayı. Ama ekiplerimizin müdahalesiyle ormana yayılmasını engelledik. Gördüğümüz manzara bu şekilde. Baraka ve komple ahşap olduğu için hızla yayıldı. Dolayısıyla engel olması güçleşti. İçeride kalan hastamızı aldık. Hızlı bir şekilde uzaklaştırdık. Onu güvenlik altına aldıktan sonra itfaiye ekiplerinin müdahalesine yardımcı olmaya çalıştık." dedi. 
Binanın alev alev yandığı görüntüler vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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Cep telefonu görüntüsü
-Evin alev alev yanması 
AKTÜEL
-Havadan ekiplerin müdahalesi
-Yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Mahalle Muhtarı ile röp.
Detaylar
                                   


 


Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:39 Kaynak: DHA
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