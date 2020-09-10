(Havadan görüntülerle)- CEVİZLİBAĞ'DA DURAKLARDA VE ÜST GEÇİTTE YOĞUNLUK - Son Dakika

Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL, ( DHA) İSTANBUL'da bu sabah da toplu ulaşımda yoğunluk yaşandı, otobüs, tramvay ve metrobüsteki yoğunluk dikkat çekerken, otobüslerdeki koltukların tamamen dolu olduğu görüldü. Yolcular, sefer sayılarının artırılmasını istedi.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararına göre otobüs ve metrobüslerde seyreltilmiş koltuk ile ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında ise ayakta yolcu kapasitesinin üçte birine kadar yolcu olabilecek. Ancak bu sabah Cevizlibağ'daki duraklara yanaşan otobüslerin tamamında koltukların dolu olduğu görüldü. Ayakta yolcu sayısı kuralına uymayan otobüs sayısı az olurken, bazı otobüslerde ise ayakta yolcu sayısının da fazla olması dikkat çekti. Durağa yanaşan İETT otobüslerine binen yolcuların sayısı fazlaydı.

Metrobüslerde inenlerin oluşturduğu kalabalık nedeniyle üst geçide de yoğunluk yaşındı. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Cevizlibağ tramvay durağında da bekleyenlerin kalabalığı ise bu sabah da değişmedi. Kalabalık, durağa yanaşan tramvaya binerken, araç içlerinin de dolu olduğu görüldü. Tramvaydan inen Gökhan Ege, "İnsanın üstüne saldırıyorlar, inmeye bile fırsat vermiyorlar. Tramvaya biniyor kalabalık ama millet maskesini indiriyor. Duraktayken maskeyi takıyorlar, tramvaya binince maskeyi indiriyorlar" dedi.

Metrobüsten inen bir kişi ise, "Sefer sayısı artırılması gerekir tabi, ben ayakta geldim. Kalabalığı görüyor musunuz? Hep dolu, her zaman dolu" diye konuştu.

Gülendam Ağaca, "Ben oturarak geldim ama birisi bana yer verdiği için oturarak geldim, yoksa ayaktaydım. Aslında pek güvenli bulmuyorum ama yapacak bir şey de yok. Herkes işine gitmeye çalışıyor. Herkeste bir tedirginlik var Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ek sefer konsa daha iyi olur ama 5 tane de ek sefer konsa biteceğini sanmıyorum, kalabalık" şeklinde konuştu.