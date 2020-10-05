(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - CİBALİKAPI'DAKİ ONARIMA TEPKİ - Son Dakika

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - CİBALİKAPI'DAKİ ONARIMA TEPKİ

Cibalikapı surlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan onarım Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin tepki gösterdi.

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - CİBALİKAPI'DAKİ ONARIMA TEPKİ, System.String[]

Cibalikapı surlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan onarım Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin tepki gösterdi.  Şahin, "1600 yıllık tarihi olan bir mirasın üzerinde basit onarım bile yapsanız elde edilen sonuçlar bu olmamalıydı" dedi.

Cibalikapı surlarında oluşan güvenlik tehdidi nedeniyle İBB, geçen mayıs ayında kapıyı araç trafiğine kapatarak onarım çalışmalarına başladı. Çalışmalar bittiğinde ise yaklaşık 1600 yıllık tarihi kapı yeni görüntüsüyle uzmanların tepkisini çekti.Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, "Yapılan basit onarım sonucunda belirlediğimiz bazı aksaklıklar, yanlış bulduğumuz uygulama tekniklerini biz dile getirdik. Orijinal halini ve yeni halini karşılaştırdığımızda işin uzmanı olmaya gerek yok. Uygulama tekniklerinin bazı yanlışlıklarını görebiliyorsunuz. 1600 yıllık tarihi olan bir mirasın üzerinde basit onarım bile yapsanız elde edilen sonuçlar bu olmamalıydı. Kontrol mekanizmalarının daha iyi çalıştırılması gerekiyordu" dedi.

"BUNU ONARIP TEKRAR ESKİ HALİNE GETİRMEK KOLAY DEĞİL"Onarım çalışmaları kamuoyuna duyurulduktan sonra dilekçe verdiklerini belirten Mimar Serhat Şahin, "Biz bir dilekçe verdik. O dilekçeye verilen cevap, 'Bir basit onarım şeklinde yapılacak. Duvardaki ağaç ve bitki kökleri çıkartılarak ortaya çıkartılacak. Kemerlerdeki onarımlar yapılacak' şeklinde bilgi verildi. 'Her türlü bilimsel yöntemler yapılarak tekrar kamuoyunun sunumuna açılacak' şeklinde bilgi verilmişti. Ben uygulama yapılırken gelip kontrol etmek istedim. Yüklenici firma tarafından pek öyle bir yaklaşım tarzı yoktu. Sanki bu sonucun geleceği belliydi. Çıkan sonuç beklentilerimiz doğrusundaydı maalesef. Geriye dönüşü de olmaz bir yola girdi tabi. Bunu onarıp tekrar eski haline getirmek kolay değil. Yaklaşık 1600 yıl önce yapılan yapıyla şimdiki yapılan yapının karşılaştırmasını kamuoyuna bırakıyoruz" şeklinde konuştu.

"RESMİ YAZIYI BUGÜN VERDİK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuyla alakalı dilekçe verdiklerini belirten Şahin, "Biz kamuoyuna duyurduk bunu. Gelen tepkiler üzerine cevap bekleyeceğiz. Resmi yazıyı bugün verdik. Bakalım resmi açıklama ne olacak. Ama her ne açıklanırsa açıklansın 1600 yıllık yapıya verilen bir zarar var. Yüklenici firma tarafından bazı özensizlikler de söz konusu. İşin başında bir uzman olsaydı, mekanik bir taş uzmanı, bir deprem uzmanı gibi. Basit onarım bile olsa. Restorasyon ciddi bir iştir. Yüksek bütçeler gerektirir. Acele edilmemesi gerekir. Bir inşaat mantalitesiyle yaklaşılmaması lazım. Yaklaşılırsa sonuç bu oluyor" diye konuştu.

- İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Restorasyon, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 14:41 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - CİBALİKAPI'DAKİ ONARIMA TEPKİ - Son Dakika

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