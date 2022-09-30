BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇÖKME RİSKİ BULUNAN KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KÖPRÜSÜ'NDE RESTORASYON BAŞLADI - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇÖKME RİSKİ BULUNAN KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KÖPRÜSÜ'NDE RESTORASYON BAŞLADI

30.09.2022 11:19

Mimar Sinan tarafından inşa edilen Büyükçekmece'deki tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları başladı.

Mimar Sinan tarafından inşa edilen Büyükçekmece'deki tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları başladı.

Çökme riski bulunduğu belirtilen köprü için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından restorasyon yapılıyor. Köprüye demir paravanlar yerleştirilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Köprünün Restorasyon Uygulama Projeleri; Karayolları Genel Müdürlüğü Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü kontrollük ve danışmanlığında hazırlatılarak, İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.06.2020 tarih ve 5147 sayılı kararı ile onaylanmıştır" denildi.

Açıklamada, "Köprünün restorasyon uygulama ihalesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmiş olup, yer teslimi yapılmıştır" ifadesi yer aldı.

KÖPRÜNÜN TARİHÇESİ

Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle yapılan, Mimar Koca Sinan'ın şaheserimdir dediği köprünün uzunluğu 638 metre olup, genişliği ise 7.17 metredir. Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi olan Zigetvar Seferi hazırlıkları sırasında, 1563 yılında başlayan köprü inşaatı, padişahın vefatı sonrasında 1567/1568 yılında oğlu Sultan II. Selim döneminde tamamlanmıştır. 4 ayrı bölümden ve 28 kemerden oluşan köprü için 40.000 metrekare taş kullanılmıştı. Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü 1986 yılında da restore edilmişti. Tarihi Büyükçekmece Köprüsü, Osmanlı İmparatorluğu'nda baş mimarlık görevinde bulunmuş olan Mimar Sinan'ın inşa ettiği ve üzerinde imzasının yer aldığı tek eseridir. Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü 1. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli.

"YENİ KÖPRÜLER YIKILIR BURASI YIKILMAZ"

Köprüden geçen Battal Karapınar "Yolum düştükçe bu köprüyü kullanıyorum. Ben köprüde hasar gören bir yer görmedim ama bazı taşlar yerinden oynamış. Onlar düzeltilse iyi olur. Restorasyon yapılsın, yeter ki yenilensin güzel olsun" diye konuştu. Köprüyü kullanan Faik Yıldız, "Ben bu köprüden çok geçiyorum, vakit buldukça da geliyorum. Tarihi bir köprü, hemen hemen 500 senelik bir köprü. Yeni köprüler bile yıkılır burası yıkılmaz. Restore yapılsın, biraz yıpranıyor. Restorasyon daha güzel yapar bu köprüyü" dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇÖKME RİSKİ BULUNAN KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KÖPRÜSÜ'NDE RESTORASYON BAŞLADI - Son Dakika

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