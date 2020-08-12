(Havadan görüntülerle) DEV PETROL PLATFORMU İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİYOR - Son Dakika

Hasan YILDIRIM-Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-İsa ALMAÇAYIR/ PANAMA bandralı dev petrol platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçerek, Karadeniz'e açılan platform havadan da görüntülendi

İstanbul Boğazı'ndan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli petrol platformu geçiyor. Dev platform sabah saatlerinde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. GSP Saturn'e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler de eşlik ediyor.Platform, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçerek, Karadeniz'e açıldı. Platform havadan da görüntülendi