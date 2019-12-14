(Havadan görüntülerle) EMİNÖNÜ'NDE UMUT KUYRUĞU (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Havadan görüntülerle) EMİNÖNÜ'NDE UMUT KUYRUĞU (1) - Son Dakika

(Havadan görüntülerle) EMİNÖNÜ'NDE UMUT KUYRUĞU (1)

6 saat önce

MİLLİ Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi giderek büyüyor.

(Havadan görüntülerle) EMİNÖNÜ'NDE UMUT KUYRUĞU (1), System.String[]

MİLLİ Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi giderek büyüyor. Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde bu hafta sonunda da onlarca metrelik kuyruk oluştu. Vatandaşlar bilet alabilmek için bekledi.

Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuranlar İstanbul'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü'ndeki gişeye akın etti. Yoğun ilgi sonucu bilet gişesinin önünden öğle saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Onlarca metre uzunluğundaki kuyruğun, Eminönü'ndeki kalabalığının hareket edebilmesi için  özel güvenlik görevlileri tarafından kuyrukta bazı koridorlar açıldı. Eminönü'ne alışveriş için gelenler açılan bu koridorlardan geçerek meydanı aşabildiler. Çekiliş tarihi yaklaştıkça piyango bayilerinin önündeki kuyrukların daha da uzaması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

(HAVADAN)

-Kuyruk

-Sırada bekleyenler

-Gişe önünde yoğunlaşan kalabalık

-Genel ve detaylar


Yılbaşı, Eminönü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu
Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı 3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında

Son Dakika Haberleri
23:04 Spor fatih terim'in açıklamaları - Son Dakika
23:00 Bakan Soylu: Bu bütçe, Diyarbakır annelerinin bütçesidir - Son Dakika
23:00 Iraklı göstericiler "Humeyni Caddesi"nin tabelasını indirdi - Son Dakika
23:00 Almanya'da "İnsan ve Mekan" fotoğraf sergisi - Son Dakika
22:55 Bu yıl 537 bin 424 yavru kaplumbağa denizle buluştu - Son Dakika
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Son Dakika
21:00 3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 23:06:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: (Havadan görüntülerle) EMİNÖNÜ'NDE UMUT KUYRUĞU (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]