(Havadan görüntülerle) ERENKÖY'DE GÜMRÜKTE YOĞUNLUK; TIR'LAR UZUN KUYRUK OLUŞTURDU - Son Dakika
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(Havadan görüntülerle) ERENKÖY'DE GÜMRÜKTE YOĞUNLUK; TIR'LAR UZUN KUYRUK OLUŞTURDU

12.05.2022 13:51
(Havadan görüntülerle) ERENKÖY'DE GÜMRÜKTE YOĞUNLUK; TIR'LAR UZUN KUYRUK OLUŞTURDU

ERENKÖY Gümrük Müdürlüğü'nde yoğunluk yaşanıyor.

ERENKÖY Gümrük Müdürlüğü'nde yoğunluk yaşanıyor. Gümrüğe girmek için bekleyen TIR'lar nedeniyle Çamlıca Gişeleri'nden itibaren uzun kuyruk oluştu.

Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde yurt dışına çıkacak TIR'ların gümrük kontrolleri sırasında yoğunluk oluştu. Gümrüğe girmek isteyen TIR'lar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bazı TIR şoförleri dünden beri gümrüğe girmek için beklediklerini öne sürdü. Ticaret Bakanlığı'ndan, Ramazan Bayramı tatilinde bazı fabrikaların üretimi durdurup, tatil sonrası tekrar üretime başlaması sebebiyle, Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde yoğunluk yaşandığı, gümrük içerisinde sistemsel ya da benzeri bir sıkıntı olmadığı öğrenildi.

Çamlıca Gişeleri'nde gümrüğe girmek için bekleyen TIR sürücüsü Mustafa Sönmez "Yurt dışına çıkacak TIR'ların kontrol edildiği gümrük burası. Şehir içinde olduğundan bu kuyruklar oluyor. Bu gümrüğün buradan alınması lazım. Hem bizim için zor hem de burada yaşayanlar için zor" dedi. Gümrüğe girmek için sıra da bekleyen Şaban Yön "Dün 13.00'dan beri buradayım. Gümrük yoğun diyorlar. Başka bir şey bilmiyoruz. İtalya'dan geliyorum, dünden beri toplasan 10 kilometre gitmişimdir" diye konuştu. Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde bekleyen TIR şoförü Tuncay Aksoy ise "Şehir merkezinden bu gümrüğün kalkması lazım. Şehir dışına taşınması lazım" şeklinde konuştuBu arada gümrüğe girmek için bekleyen TIR'lar havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü-----------------------TIR'ların havadan görüntüsü-TIR'ların gümrük içerisindeki havadan görüntüsü-TIR'lardan detaylar -TIR şoförleri ile röportaj sırasıyla -Mustafa Sönmez ile röportaj -Şaban Yön ile röportaj - Mehmet Aydemir ile röportaj -Tuncay Aksoy ile röportaj-Muhabir anonsu (Yalın Onat ERGÖR) -Çamlıca Gişeler çevresinde duran araçlar -Gümrük önünde bekleyen araçlar-Genel ve detaylar


- İstanbul
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Röportaj, Tragger, Çamlıca, Erenköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Havadan görüntülerle) ERENKÖY'DE GÜMRÜKTE YOĞUNLUK; TIR'LAR UZUN KUYRUK OLUŞTURDU - Son Dakika


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