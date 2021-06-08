Esenler'de 4 katlı mobilya mağazasında yangın - Son Dakika

Esenler 'de 4 katlı mobilya mağazasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Esenler Atışalanı Caddesi üzerinde bulunan dört katlı mobilya mağazasının dördüncü katında saat 17.00 sıralarında Henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken polis ekipleri de caddede güvenlik önlemi aldı. Yangına müdahaleye başlayan itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken yanan mobilyalar kullanılamaz hale geldi.

- İstanbul