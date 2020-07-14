(Havadan görüntülerle) ESENYURT'TA KAZAYI PROTESTO EDEN MAHALLELİ TEM BAĞLANTI YOLU'NU... - Son Dakika

(Havadan görüntülerle) ESENYURT'TA KAZAYI PROTESTO EDEN MAHALLELİ TEM BAĞLANTI YOLU'NU...

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeyen kişiye bir aracın çarpmasının ardından mahalleli protesto amacıyla yolu trafiğe kapattı.

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeyen kişiye bir aracın çarpmasının ardından mahalleli protesto amacıyla yolu trafiğe kapattı.

Kaza Esenyurt Gök Evler Mahallesi Hadımköy TEM Bağlantı yolunda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 22 yaşındaki Ali Çekinmez'e bir araç çarptı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından sabah saatlerinde olay yerine gelen 50 mahalleli kazayı protesto etmek amacıyla yolu trafiğe kapattı. Yaklaşık 10 dakika yolu çift yönlü olarak kapatılan yol nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler grup üyelerini yolu açmaları konusunda uyardı. Mahalleliler uyarıların ardından yolu trafiğe açtı. Grup üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.

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KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Çekinmez'e bir aracın çarptığı görülüyor.

Görüntü dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Çekinmez'in yolun karşısına doğru koşması

-Aracın çarpması

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Toplanan grup

-Yolu kapatmaları

- Araç kuyruğu

-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Yolu kapatanlar ve uzun araç kuyrukları


TEM Otoyolu, Esenyurt, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Havadan görüntülerle) ESENYURT'TA KAZAYI PROTESTO EDEN MAHALLELİ TEM BAĞLANTI YOLU'NU... - Son Dakika
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