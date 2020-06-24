(havadan görüntülerle) ESENYURT'TA SEL FELAKETİ "GELİYORUM" DEDİ - Son Dakika

(havadan görüntülerle) ESENYURT'TA SEL FELAKETİ "GELİYORUM" DEDİ

ESENYURT'ta sel felaketi adeta "geliyorum" dedi.

ESENYURT'ta sel felaketi adeta "geliyorum" dedi. Yoğun yağışla birlikte dere taştı, dereden alçakta kalan sokaklar su altında kaldı. Sel baskının yaşandığı mahallelerin havadan çekilen görüntülerinde kot farkı çok daha net görülüyor.

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Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen, "Taşkın ve dere havzalarında planlama yaparken bizim su kret kotu dediğimiz suyun yükselme kotu vardır. O yükselme kotu baz alınır ve ondan da 1.5 metre yükseğe ancak imarlaşma olması lazım. Buraya bakıyoruz; zaten şu anda derenin duvarının 2 metre aşağısında. Bir de su yönünde yağış miktarından artan suyun bu kotu aşmasıyla burayı olduğu gibi su basıyor" dedi . Şen, "Dün çok aşırı miktarda yağış vardı. Uzun sürede alacağımız yağış miktarını çok kısa sürede aldık. Burada dere de var. Çevreden gelen yağmur suları bu derenin taşmasına sebebiyet verdi. Suyun akış yönü çok önemlidir ve suyun sürükleme hızı enerji demektir. Bulunduğumuz yer neden su bastı? Derenin geliş yönü, aşağıya doğru. Bizim 'kret kotu' dediğimiz bir kot vardır yani suyun yükseldiği kot. Su aşağıya doğru böyle geldi, mevcut perdeleri geçti ve selin olduğu sokağa vurdu. Suyun geliş yönü böyledir. Eğer bu dere direkt gelseydi buralara belki su basmayacaktı. Su basmasının en büyük nedenlerinden biri de bölgenin en düşük kotta olmasından kaynaklı. Bir tas düşünün, kenarına su koyduğunuzda en derin yerine gider. Burada da hem derenin akış yönünden gelen o su, sokağın başlangıcına isabet ediyor, hem de çevreden gelen su kot düşük olduğu için burayı basıyor. Su ne yapar, yokuş aşağıya gider" diye konuştu.

"HER İKİ TARAFTAN SOKAK ÇANAKTA KALIYOR"

Nihat Şen, "Esasında bu tip bir uygulamanın, planlamanın olmaması lazım. Kanun ve yönetmelik şunu söyler; taşkın ve dere havzalarında planlama yaparken bizim su kret kotu dediğimiz suyun yükselme kotu vardır. O yükselme kotu baz alınır ve ondan da 1.5 metre yükseğe ancak imarlaşma olması lazım. Buraya bakıyoruz; zaten şu anda derenin duvarının 2 metre aşağısında. Bir de su yönünde yağış miktarından artan suyun bu kotu aşmasıyla burayı olduğu gibi su basıyor. Bir farklı özelliği bu yolun diğer tarafında da bir ana cadde var. Bu ana cadde de, sokağın nereden baksanız bakın 3 metre yukarısında. Her iki taraftan sokak çanakta kalıyor. Aynı zamanda bizim ara sokaklarımız ve ana caddelerimizde artık bir dere vazifesi görüyor. Neden? Aşırı miktarda yağan yağmur suları maalesef betonlaşma, asfaltlama yani toprağın emebileceği ortam olmadığı için çatılardan ve çevreden gelen sular, cadde ve sokaklarda dere vazifesini görerek düşük zemindeki yerleri su basar. Yani geliyorum dedi" şeklinde konuştu.

"AMA BURADA BİR İMAR PLANI UYGULAMASI HATASI VAR"

Nihat Şen, "Baktığımızda binalar yeni. Buraların bodrum katlarında iskan katlarının yani tek bağımsız bölümlü konutların veya işyerlerinin olmaması lazım. Dereyi bırakın normal yağmurda bile, aşırı yağan yağmurda bile buraları her zaman su basma riski vardır. İstanbul'un genelinde böyle. Bunun için İstanbul'da ve Türkiye'de artık yağmur stratejisinin ve projesinin geliştirilmesi lazım" diye konuştu.

- İstanbul

Nihat Şen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (havadan görüntülerle) ESENYURT'TA SEL FELAKETİ 'GELİYORUM' DEDİ - Son Dakika

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