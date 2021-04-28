Eyüpsultan'da balıkçı deposunda yangın-2 - Son Dakika

Eyüpsultan'da balıkçıya ait soğuk hava deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yoğun dumanın çıktığı depodaki yangın havadan da görüntülendi.

Eyüpsultan, Savaklar Caddesi üzerinde bulunan balıkçıya ait soğuk hava deposunda saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa süre içerisinde deponun bahçesinde bulunan lastiklere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Alevler müdahale sonucu söndürüldü. Depoda hasar oluştu.

- İstanbul