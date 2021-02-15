(Havadan fotoğraflar) Eyüpsultan'da çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
(Havadan fotoğraflar) Eyüpsultan'da çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı

(Havadan fotoğraflar) Eyüpsultan'da çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı

15.02.2021 10:48

EYÜPSULTAN'da dün akşam saatlerinde bir lisenin kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çökmüş, yaşanan olay sonrası 6 araç çatının altında kalmış, bir elektrik direği devrilmişti.

EYÜPSULTAN'da dün akşam saatlerinde bir lisenin kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çökmüş, yaşanan olay sonrası 6 araç çatının altında kalmış, bir elektrik direği devrilmişti. Günün aydınlanmasıyla spor salonunda oluşan hasar ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Göktürk Merkez Mahallesi Fidan Sokak'ta yaşandı. Sokak üzerinde bulunan Ali Rıza Özderici Lisesi'ne ait kapalı spor salonun çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda 6 araç çatının altında kaldı. Bir elektrik direği ise devrildi. Günün aydınlanmasıyla spor salonunda oluşan hasar ortaya çıktı. Dükkanlarını açmaya gelen dükkan sahipleri ise gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

"BÜYÜK BİR GÜMBÜRTÜYLE ÇATI AŞAĞIYA İNDİ"Çatısı çöken spor salonunun karşısında esnaf olan Ayhan Yıldırım, "Dün akşam saat 21.00'da büyük bir gümbürtüyle çatı aşağıya indi. Burası okulun spor salonu olarak kullanılıyor. Çocukların spor yaptığı bir alan burası. Karın ağırlığıyla çatı aşağıya indi. Yaralı yok. Birkaç tane park halindeki araç hasar gördü.  Bir elektrik direği vardı. O devrilmiş. Bundan dolayı elektrik kesintisi oldu" dedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Göktürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (Havadan fotoğraflar) Eyüpsultan'da çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
11:38 Meteoroloji aralarında İstanbul'un da bulunduğu 12 ili "sarı" ve "turuncu" kodla uyardı
11:34 Meteoroloji'den 12 il için "sarı" ve "turuncu" kodlu uyarı! Aralarında İstanbul da var
11:29 Barcelona, Arda Güler'in kuyusunu kazmaya başladı! Gazetede yer alan haber olay yarattı
11:25 Barcelona, Arda Güler'in kuyusunu kazmaya başladı! İspanyol basınında çıkan haber olay oldu
11:19 Emir Can İğrek'in Ali Cabbar şarkısı listelerin tepesine yerleşti Hikayesi herkesi kahrediyor
11:14 Emir Can İğrek'in Ali Cabbar şarkısı tüm listelerde birinci sıraya yerleşti! Hikayesi herkesi kahrediyor
11:15 Canan Kaftancıoğlu'nun görevine son mu veriliyor? Gürsel Tekin iddiası CHP'de bomba etkisi yarattı
11:11 Canan Kaftancıoğlu görevden alınıyor mu? Gürsel Tekin iddiası CHP'de bomba etkisi yarattı
10:49 Samet Akaydin, Fenerbahçe'nin Rusya kampında yer almadı! İşin aslı daha sonra ortaya çıktı
10:45 Samet Akaydin ve Lincoln, Fenerbahçe'nin Rusya kafilesine alınmadı! Gerçek ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2023 11:54:51. #1.13#
SON DAKİKA: (Havadan fotoğraflar) Eyüpsultan'da çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement