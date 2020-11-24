Son dakika haber | (havadan fotoğraflarla) Fikirtepe mağdurları memnun, bakanlık ofis açıyor - Son Dakika

Son dakika haber | (havadan fotoğraflarla) Fikirtepe mağdurları memnun, bakanlık ofis açıyor

24.11.2020 15:08
Son dakika haber | (havadan fotoğraflarla) Fikirtepe mağdurları memnun, bakanlık ofis açıyor, System.String[]

Bir son dakika haberine göre ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Fikirtepe'de TOKİ ve Emlak Konut tarafından kentsel dönüşüme başlayacaklarını açıklaması mağdurlar tarafından sevinçle karşılandı.

Hüseyin ÇAKMAK/ İstanbul DHA - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Fikirtepe'de TOKİ ve Emlak Konut tarafından kentsel dönüşüme başlayacaklarını açıklaması mağdurlar tarafından sevinçle karşılandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürü Yunus Emre Küçük de Fikirtepe'de bu hafta bilgilendirme ofislerinin kurulacağını belirterek, buradan vatandaşların süreçle ilgili detaylı bilgi alabileceklerini söyledi.

Bakan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Fikirtepe'nin terkedilmiş bir yer olarak değil örnek bir şehircilik başarısı olarak anılması için devletin elini taşın altına koyduğunu belirterek, "Yol haritamızı artık belirledik ve ete kemiğe bürünecek şekliyle sürecimizi yürütüyoruz" açıklamasını yapmıştı. Fikirtepe'de yıllardır mağduriyet yaşadıklarını ifade eden sakinler ise  açıklamayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

"EN KISA ZAMANDA YAPILIP ARSA MALİKLERİNE TESLİM EDİLECEĞİNİ SÖYLEDİLER"

Fikirtepe mağdurlarından Engin Bayrak, "10-15 günden beri sosyal medya aracılığıyla sesimizi duyurmak için tüm arsa malikleriyle birlikte sesimizi duyurmak için ne gerekiyorsa yaptık. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız da arsa maliklerinin, vatandaşların 7-8 seneden beri mağdur olan komşularımızın durumlarına el attı. İnşallah yakında TOKİ aracılığıyla, Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Murat Kurum aracılığıyla ve Sayın Cumhurbaşkanımız buranın en kısa zamanda yapılıp arsa maliklerine teslim edileceğini söylediler. Kimisi yeri sattı başka birine sattı, o gitti birine sattı müteahhit ortadan kayboldular. Böylelikle arsalarımızın kimin elinde olduğunu dahi bilen yok. Bazı arsa sahipleri yerlerinde oturuyorlar. 7-8 sene önce yapılan sözleşmelerle bekleyip duruyoruz, çok mağdur durumdayız" dedi.  Bir diğer mağdur olan ve hasarlı evi hala yıkılmayan Hasan Terzioğlu ise, "Devletimize teşekkür ediyoruz. Şu anda biz oturuyoruz ama riskli binalarımız. Allah korusun bir deprem anında yüzlerce ölü olur. Bir an önce buranın yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"10 YILA YAKIN SÜRE SÜRÜNCEMEDE KALAN BİR ALAN BURASI"Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Yasin Bektaş da, "Bir anda bu şekilde bir çözümün kapımıza geleceğini biz beklemiyorduk, 10 yıla yakın süre sürüncemede kalan bir alan burası. İnsanlarımız gerçekten ciddi manada mağdur oldu, hem kiraya taşınanlar, hem evleri yıkılanlar, hem vergisel olarak da bu ağır yükün altında kalan vatandaşlarımız. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsunlar sesimizi duydu, buradaki insanların mağduriyetini duydu, el attı. Kendisinin talimatıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un da talimatıyla bu müjdeli haberi dün vermiş oldu" şeklinde konuştu.

BİLGİLENDİRME OFİSLERİ BU HAFTA KURULUYORÇevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürü Yunus Emre Küçük, bu hafta içerisinde bilgilendirme ofislerinin kurulacağını belirtti. Yunus Emre Küçük şunları söyledi:  "Fikirtepe'de 2012 yılında başlayan bir süreç vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu planlar doğrultusunda. Dönüşüm çalışmaları Fikirtepe'de başlamıştı. 2012 yılında 6306 sayılı bir kanunumuz çıktı. Bu kanunda da yapılan dönüşüm çalışmalarında bir takım harçlar ve düzenlemelerden muaf tutulması yönünde düzenlemeler bulunuyordu. 2013 yılında Fikirtepe Bakanlığımız tarafından riskli alan ilan edildi. Vatandaşlarımız ve burada yatırım yapan müteahhitlerimiz vergilerden harçlardan muaf tutulsunlar diye riskli alan ilan edilmişti. Gelinen süreçte Fikirtepe'de artık inşaat firmalarının artık işlerini yürütememelerinden dolayı Bakanlığımız Cumhurbaşkanımızın talimatı ve Bakanımızın talimatıyla, Fikirtepe'de Bakanlığımızın çalışma yürütmesi yönünde karar alındı. Dün Bakan Bey burada hem vatandaşlarımızla hem de müteahhit firmalarla bir toplantı gerçekleştirdi, artık Bakanlığın burada işe el koyacağını ve çalışmaları yürüteceğini söyledi. Biz burada hızlı bir şekilde sürece dahil olmak durumundayız. Bu hafta içerisinde bilgilendirme ofislerimizi Fİkirtepe'de vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımız bu ofislerden ne şekilde bir çalışma yürüteceğimize dair bilgi alabilirler. Bundan sonraki süreçte işi beraber yürüteceğimiz kurum ve kuruluşlarla hemen yol haritamızı çizip hemen çalışmalarımıza başlayacağız. Bakan Bey'in talimatı doğrultusunda biz 2023 yılına kadar, zaten hızlı bir şekilde işin içerisine girdik, görüşmelerimizi başlattık. Etaplarımızı belirlemeye başladık, 2023'e kadar da inşallah bitirmiş olacağız. İptal olan bir plan süreci var burada açılan davalardan dolayı planlama çalışmalarımızı biz tamamladık, son aşamasına geldik. Planımızın ilanı ile birlikte de çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız"

Son dakika haber | (havadan fotoğraflarla) Fikirtepe mağdurları memnun, bakanlık ofis açıyor
Son dakika haber | (havadan fotoğraflarla) Fikirtepe mağdurları memnun, bakanlık ofis açıyor
Son dakika haber | (havadan fotoğraflarla) Fikirtepe mağdurları memnun, bakanlık ofis açıyor
Son dakika haber | (havadan fotoğraflarla) Fikirtepe mağdurları memnun, bakanlık ofis açıyor
Son dakika haber | (havadan fotoğraflarla) Fikirtepe mağdurları memnun, bakanlık ofis açıyor
Son dakika haber | (havadan fotoğraflarla) Fikirtepe mağdurları memnun, bakanlık ofis açıyor
Son dakika haber | (havadan fotoğraflarla) Fikirtepe mağdurları memnun, bakanlık ofis açıyor
Son dakika haber | (havadan fotoğraflarla) Fikirtepe mağdurları memnun, bakanlık ofis açıyor
Son dakika haber | (havadan fotoğraflarla) Fikirtepe mağdurları memnun, bakanlık ofis açıyor
Son dakika haber | (havadan fotoğraflarla) Fikirtepe mağdurları memnun, bakanlık ofis açıyor
Son dakika haber | (havadan fotoğraflarla) Fikirtepe mağdurları memnun, bakanlık ofis açıyor
Son dakika haber | (havadan fotoğraflarla) Fikirtepe mağdurları memnun, bakanlık ofis açıyor
Son dakika haber | (havadan fotoğraflarla) Fikirtepe mağdurları memnun, bakanlık ofis açıyor
Son dakika haber | (havadan fotoğraflarla) Fikirtepe mağdurları memnun, bakanlık ofis açıyor
Son dakika haber | (havadan fotoğraflarla) Fikirtepe mağdurları memnun, bakanlık ofis açıyor

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Murat Kurum, Fikirtepe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | (havadan fotoğraflarla) Fikirtepe mağdurları memnun, bakanlık ofis açıyor - Son Dakika


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