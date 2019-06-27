Son Dakika Haberleri: (Havadan görüntülerle)FSM'DEKİ BAKIM NEDENİYLE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE AVRASYA TÜNELİ'NDE...
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(Havadan görüntülerle)FSM'DEKİ BAKIM NEDENİYLE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE AVRASYA TÜNELİ'NDE...

46 dakika önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL,DHAFatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde yoğunluk oluştu.

(Havadan görüntülerle)FSM'DEKİ BAKIM NEDENİYLE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE AVRASYA TÜNELİ'NDE..., System.String[]

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL,DHA
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde yoğunluk oluştu.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlayan asfaltlama çalışması nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı. 17 Ağustos tarihine kadar ulaşım 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacak. FSM'deki çalışmalar nedeniyle sürücüler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne yöneldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde yoğunluk yaşanıyor. Avrasya Tüneli'ni kullanmak isteyen araçların oluşturduğu trafik Uzunçayır'dan başlarken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanmak isteyen araçların oluşturduğu trafik ise Fikirtepe'den başlıyor. Yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Görüntü Dökümü:
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-Acıbademde oluşan Avrasya Tüneli Trafiği
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda oluşan trafik
-Havadan görüntüler
-Genel ve detay
 


Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:10 Kaynak: DHA
Avrasya Tüneli, Güncel
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