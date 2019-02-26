Havadan Görüntülerle)gaziosmanpaşa'da Bina Çatısı Alev Alev Yandı
46 dakika önce
Ersan SAN / İSTANBUL DHAGziosmanpaşa'da 5 katlı bir binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.
Ersan SAN/ İSTANBUL DHA
Gziosmanpaşa'da 5 katlı bir binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Sarıgöl
Mahallesi Çetinkaya
Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatıda bir anda alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerin haber verdi. Binadakiler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangın nedeniyle mahallesi sokağa döküldü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, çatıya çıkarak yangını söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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Olay yerinden havadan ve yerden görüntüler
-Çatıdan yükselen alevler
-Ekiplerin müdahalesi
-Sokağa dökülen mahalleli
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:13 Kaynak: DHA
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