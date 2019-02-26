Son Dakika Haberleri: Havadan Görüntülerle)gaziosmanpaşa'da Bina Çatısı Alev Alev Yandı

Havadan Görüntülerle)gaziosmanpaşa'da Bina Çatısı Alev Alev Yandı

15 dakika önce

Ersan SAN / İSTANBUL DHAGziosmanpaşa'da 5 katlı bir binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

Havadan Görüntülerle)gaziosmanpaşa'da Bina Çatısı Alev Alev Yandı, System.String[]
Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Gziosmanpaşa'da 5 katlı bir binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Sarıgöl Mahallesi Çetinkaya Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatıda bir anda alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerin haber verdi. Binadakiler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangın nedeniyle mahallesi sokağa döküldü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çatıya çıkarak yangını söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:24 Kaynak: DHA

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