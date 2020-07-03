(havadan görüntülerle// geniş haber) BAYRAMPAŞA'DA KÜLTÜR MERKEZİNDE YANGIN - Son Dakika

Bayrampaşa 'da bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nin dış cephesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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