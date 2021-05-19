Tuzla'da lojistik firmasına ait deponun çatısında yangın - Son Dakika

Murat KORKMAZ/ Tuzla'da lojistik firmasına ait deponun çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, çatıda hasar oluştu.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Burgaz Caddesi'nde bulunan tek katlı lojistik deposunun çatısında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Tuzla, Orhanlı, Kartal, Sultanbeyli ve Ümraniye'den ekipler sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, deponun çatısında hasar oluştu. Yangın çıkan depo havadan da görüntülendi.