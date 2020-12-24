Göztepe Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na inen merdiven görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika

Göztepe Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na inen merdiven görenleri şaşkına çeviriyor

24.12.2020 10:44
Göztepe Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na inen merdiven görenleri şaşkına çeviriyor, System.String[]

KADIKÖY Göztepe Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na inen merdiven görenleri hayrete düşürdü.

Murat KORKMAZ  / - KADIKÖY Göztepe Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na inen merdiven görenleri hayrete düşürdü. Karayolunun ortasındaki refüje inmesiyle şaşırtan merdiven havadan da görüntülendi. Kadıköy'de araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı, D-100 Karayolu üzerinde bulunan Göztepe Köprüsündeki ilginç merdiven görenleri hayrete düşürdü. D-100 Karayolu üzerinde bulunan merdivenin hangi amaçla ve ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Köprünün ortasına yapılan yaya merdiveninin D-100 Karayolu'nun orta refüjüne inmesi ise görenleri şaşkına çeviriyor. Merdivenin Göztepe Köprüsü'ne açılan kapısında ise, "Şantiye sahasına girmek tehlikeli ve yasaktır" yazısı dikkat çekiyor. Öte yandan şaşırtan merdiven havadan görüntülendi.

(Fotoğraf)


Göztepe Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na inen merdiven görenleri şaşkına çeviriyor
Göztepe Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na inen merdiven görenleri şaşkına çeviriyor
Göztepe Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na inen merdiven görenleri şaşkına çeviriyor
Göztepe Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na inen merdiven görenleri şaşkına çeviriyor
Göztepe Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na inen merdiven görenleri şaşkına çeviriyor
Göztepe Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na inen merdiven görenleri şaşkına çeviriyor
Göztepe Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na inen merdiven görenleri şaşkına çeviriyor
Göztepe Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na inen merdiven görenleri şaşkına çeviriyor
Göztepe Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na inen merdiven görenleri şaşkına çeviriyor
Göztepe Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na inen merdiven görenleri şaşkına çeviriyor
Göztepe Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na inen merdiven görenleri şaşkına çeviriyor
Göztepe Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na inen merdiven görenleri şaşkına çeviriyor
Göztepe Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na inen merdiven görenleri şaşkına çeviriyor
Göztepe Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na inen merdiven görenleri şaşkına çeviriyor

D-100 Karayolu, Cengiz Çoban, Göztepe, Kamera, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Göztepe Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na inen merdiven görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika


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