Güngören'de çatıdan kopan parça kaldırıma düştü - Son Dakika

Güngören'de çatıdan kopan parça kaldırıma düştü

Uğur ŞAHİN/ , GÜNGÖREN, Merter'de 4 katlı binanın çatısından kopan parça kaldırıma düştü.

Uğur ŞAHİN/ , GÜNGÖREN, Merter'de 4 katlı binanın çatısından kopan parça kaldırıma düştü. O sırada yoldan kimsenin geçmeyişi olası faciayı önledi. Güngören, Fatih Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısından saat 17.00'de parça koptu. Çatı parçası kaldırıma düştü. Alt katta bulunan esnaf büyük korku yaşarken, o sırada kaldırımdan kimsenin geçmeyişi olası facianın önüne geçti. Olay yerine gelen itfaiye alanı şeritle kapattı. Kopan parçalar temizlendi. "BOMBA SESİ GİBİYDİ" Burada esnaf olan Ercan Taşatan, "Olay anında çok büyük bir gürültü duyduk. Kapıya çıktığımızda duvarın çöktüğünü gördük. Bomba sesi gibiydi. Büyük panik yaşadık." dedi.

Burada esnaf olan Ercan Taşatan, "Olay anında çok büyük bir gürültü duyduk. Kapıya çıktığımızda duvarın çöktüğünü gördük. Bomba sesi gibiydi. Büyük panik yaşadık." dedi.

Son Dakika

Sosyal medya fenomeninin sıcaklık esprisi pahalıya patladı! Bakanlık işletmeye 6 bin lira ceza kesti

Gelirlerimize el koyma anlamı taşıyor! CHP'li belediyeler turizm yasasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidiyor

Beşiktaş, kamp kadrosuna Tyler Boyd'u dahil etmedi

Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı

Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı! Düğün yolunda panik anları

Şile'de sağanak yağış yüzünden dere taştı, evler sular altında kaldı

92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti

Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi