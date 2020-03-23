(Havadan görüntülerle) HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ; TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 13 - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Havadan görüntülerle) HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ; TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 13 - Son Dakika

(Havadan görüntülerle) HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ; TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 13

6 saat önce

Türkiye'de koronavirüsün görülmesiyle birlikte başlayan trafik yoğunluğundaki düşüş, haftanın ilk gününde de devam etti.

(Havadan görüntülerle) HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ; TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 13, System.String[]

Türkiye'de koronavirüsün görülmesiyle birlikte başlayan trafik yoğunluğundaki düşüş, haftanın ilk gününde de devam etti. İstanbul'da, trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı pazartesi gününde saat 08.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 13 olarak ölçüldü.

Dünyada etkisini sürdürmeye devam eden koronavirüs, bir süredir Türkiye'de de kendini hissettiriyor. Virüsün görülmesiyle birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu günden güne azalmaya başladı. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yoğunluğun azaldığı görüldü. Pazartesi sabah saatlerinde zaman zaman kitlenme noktasına gelen trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 08.30 itibarıyla yüzde 13 olarak görüldü.

İstanbullular, haftanın ilk iş gününde toplu ulaşım araçlarına da rağbet göstermedi. Otobüs duraklarında bekleyen yolcu sayısında gözle görülür azalma yaşanırken, yolcu otobüsleri ve minibüslerin de büyük oranda boş olduğu gözlendi.

AVCILAR'DA YOL TABELALARINDA "EVDE KAL" UYARISI

Avcılar'da da yollar boş kaldı. Yetkililer koronavirüs tedbirleri kapsamında halka evde kalınması çağrısında bulunurken, ana yollarda bulunan trafik bilgilerinin verildiği ledli levhalarda "Hepimiz için Evde Kal" yazısı yazıldığı görüldü.

Avcılar'da bir otobüs durağında bekleyen bir seyyar satıcı 2 maske ve bir eldiveni 10 liraya sattığı görüldü.

ANADOLU YAKASI'NDA DA YOLLAR BOŞ KALDI

Anadolu Yakası'nda da yollar boş kaldı. Toplu ulaşım araçlarını kullananların sayısındaki azlık dikkat çekti. Anadolu Yakası'nda boş yollar havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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(ŞİŞLİ)

-Trafikten genel ve yakın detaylar

-Metrobüs duraklarından genel ve yakın detaylar

-İnsanların metrobüs duraklarında yürümesi

-Üst geçitten yürüyen insanlardan detay görüntüler

- Mecidiyeköy otobüs duraklarından detay görüntü

-Otobüs durağında bekleyenlerden detay görüntü

-Otobüslerin boş olmasından detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)

-Göztepe Köprüsünden detay

-Göztepe Köprü üstünden detay

-Trafikten detay

-Altunizade Metrobüs durağından detay

-Altunizade'den trafik detayı

-Kozyatağı trafik detayı

- Kadıköy'den görüntüler

(AVCILAR)

-Ledli tabelelardan görüntü

-Yollardan ve trafikten görüntü

-Seyyar sayıcıdan görüntü

-Maskeli vatandaşlardan görüntü

-Trafikten ve duraklardan görüntü

-İş yerlerinden görüntü

-İş yeri sahipleri ile röportaj

-Caddeden görüntü


- İstanbul
İstanbul, Avcılar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:25 Kaynak: DHA

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ŞU AN BURADASINIZ: (Havadan görüntülerle) HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ; TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 13 - Son Dakika
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