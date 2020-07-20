(Havadan görüntülerle) HALİÇ'TE TRAFİK YOĞUNLUĞU (1) - Son Dakika

(Havadan görüntülerle) HALİÇ'TE TRAFİK YOĞUNLUĞU (1)

HALİÇ Köprüsü'nde yol çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

HALİÇ Köprüsü'nde yol çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2020 tarihinde Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan ve yapımı devam eden çalışmalar nedeniyle haftanın ilk iş günü sabahın erken saatlerinde Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik durma noktasına geldi.

Beklenmedik futbol zaferleri! İşte favori olmamasına rağmen şampiyonluk göğüslemiş takımlar
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü

Görüntü dökümü:

--------------------

-Trafikten görüntü

-Köprüden görüntü

-Çalışmalar

-Genel ve detaylar


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 08:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Havadan görüntülerle) HALİÇ'TE TRAFİK YOĞUNLUĞU (1) - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

08:58 "Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok 05:31 Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi 04:35 Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü 03:52 Mide küçültme ameliyatı olan uzman çavuş hayatını kaybetti 01:01 Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek 23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 21:18 Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi 20:56 Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu 19:30 "Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 19:03 Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
08:58
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
05:31
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
04:35
Mide küçültme ameliyatı olan uzman çavuş hayatını kaybetti
03:52
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
01:01
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
21:18
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
20:56
"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
19:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 09:04:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Havadan görüntülerle) HALİÇ'TE TRAFİK YOĞUNLUĞU (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]