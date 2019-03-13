Son Dakika Haberleri: Havadan Görüntülerle) Haliç'te Yelkenli Battı (1)

Havadan Görüntülerle) Haliç'te Yelkenli Battı (1)

33 dakika önce

Haliç'te yelkenli bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı.

Havadan Görüntülerle) Haliç'te Yelkenli Battı (1), System.String[]


Haliç'te yelkenli bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 2 kişiyi kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi kurtardı. Kurtarılan 2 kişi deniz polisinin botunda bekliyor. 

İstanbul DHA - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:55 Kaynak: DHA

İstanbul, Haliç, Güncel
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