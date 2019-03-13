Havadan Görüntülerle) - Haliç'te Yelkenli Battı (2)

Haliç'te yelkenli bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı.





Haliç'te yelkenli bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Saat 13.30'da içinde 2 kişinin olduğu yelkenli teknenin battığını gören çevredekiler hemen deniz polisine haber verdi. Yarısı suyun altında kalan teknenin üstünde bekleyen 2 kişi kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi tarafından kurtarıldı. Bir süre deniz polisinin botunda bekleyen 2 kişiden diğeri başka bir botla batan yelkenli tekenenin yanına geldi. Teknenin etrafında güvenlik önlemi alan deniz polisinin tekneyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Görüntü Dökümü:



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-Havadan görüntüler



-Olay yerinden görüntüler



-Deniz polisinin kurtardığı iki kişi



-Deniz polisinin botundaki görüntüleri



-Yelkenliyi kurtarma çalışmaları - İstanbul

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