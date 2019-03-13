Son Dakika Haberleri: Havadan Görüntülerle) - Haliç'te Yelkenli Battı (2)

Havadan Görüntülerle) - Haliç'te Yelkenli Battı (2)

9 dakika önce

Haliç'te yelkenli bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı.

Havadan Görüntülerle) - Haliç'te Yelkenli Battı (2), System.String[]


Haliç'te yelkenli bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Saat 13.30'da içinde 2 kişinin olduğu yelkenli teknenin battığını gören çevredekiler hemen deniz polisine haber verdi. Yarısı suyun altında kalan teknenin üstünde bekleyen 2 kişi kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi tarafından kurtarıldı. Bir süre deniz polisinin botunda bekleyen 2 kişiden diğeri başka bir botla batan yelkenli tekenenin yanına geldi. Teknenin etrafında güvenlik önlemi alan deniz polisinin tekneyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Olay yerinden görüntüler

-Deniz polisinin kurtardığı iki kişi

-Deniz polisinin botundaki görüntüleri

-Yelkenliyi kurtarma çalışmaları - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:13 Kaynak: DHA

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