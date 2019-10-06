Son Dakika Haberleri: (havadan görüntülerle) halıcıoğlu metrobüs durağı'nda metrobüs metrobüse arkadan çarptı (3)
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(havadan görüntülerle) halıcıoğlu metrobüs durağı'nda metrobüs metrobüse arkadan çarptı (3)

46 dakika önce

Halıcıoğlu Metrobüs Durağı Yenibosna yönünde, yolcu almak için duran metrobüse henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan gelen metrobüs çarptı.

(havadan görüntülerle) halıcıoğlu metrobüs durağı'nda metrobüs metrobüse arkadan çarptı (3), System.String[]

Halıcıoğlu Metrobüs Durağı Yenibosna yönünde, yolcu almak için duran metrobüse henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan gelen metrobüs çarptı. Saat 09.50 sıralarında meydana gelen kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 13 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle seferler kısa bir süre durdurulurken, metrobüslerden biri Haliç Köprüsü metrobüs yolu üzerindeki taralı alana çekildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Yaralının sedyeyle taşınması
-Metrobüs içinde yerde yatan kadın
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Metrobüs Durağı, Yenibosna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:52 Kaynak: DHA
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