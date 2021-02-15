Halkalı'da kar yağışı nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü - Son Dakika

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Halkalı 'da bulunan halı sahanın çatısı çöktü. Kimsenin olmadığı sırada çöken çatı kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan yaklaşık bin 200 metrekarelik kapalı halı sahanın çatısı saat 16.00 sıralarında gürültüyle çöktü. Bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.