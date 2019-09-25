Son Dakika Haberleri: (havadan görüntülerle) haydarpaşa garı'nın simgesi olan saat yerine monte edildi
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(havadan görüntülerle) haydarpaşa garı'nın simgesi olan saat yerine monte edildi

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHARestorasyon çalışmaları devam eden Haydarpaşa Garı'nın sembollerinden olan saat, yeniden eski yerine monte edildi.

(havadan görüntülerle) haydarpaşa garı'nın simgesi olan saat yerine monte edildi, System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA
Restorasyon çalışmaları devam eden Haydarpaşa Garı'nın sembollerinden olan saat, yeniden eski yerine monte edildi. Tarihi gardaki çalışmalar havadan görüntülendi
Yangın sonrası restorasyon çalışmalarının başladığı Haydarpaşa Garı'nda önemli bir aşama tamamlandı. Garın simgesi olan saat yerine monte edildi. Çatı kısımlarının onarımı da büyük ölçüde tamamlandı. Haydarpaşa Garı'nın adım adım eski görünümünü kazanmaya başladığı gözlendi. Tarihi gardaki restorasyon çalışmaları havadan da görüntülendi.


Haydarpaşa Garı, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:57 Kaynak: DHA
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