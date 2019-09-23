(havadan görüntülerle)- ikitelli'deki fabrika yangını kontrol altına alındı
1 saat önce
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Başakşehir Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:44 Kaynak: DHA
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Çevre Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Sanayi sitesinde bulunan 3 katlı plastik fabrikasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiyenin fabrikadaki çalışması sürüyor.
Görüntü Dökümü:
----------------
-Yangından görüntüler
-Ekiplerin müdahalesi
-HAVADAN
-Ekiplerin yangına müdahalesi
- İstanbul
Saman yüklü traktörün römorku benzin istasyonuna 200 metre kala alev aldı General Mobile'dan 100 milyon TL'lik fabrika yatırımı Hastane çıkışı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin koluna girdiler Son Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli, hastaneden alkışlarla taburcu oldu