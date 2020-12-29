(Havadan görüntülerle) İSTANBUL BOĞAZI'NDA OLTA BALIKÇILARININ İSYANI: OLTAMIZI TEKNELERE SALLIYORUZ - Son Dakika

(Havadan görüntülerle) İSTANBUL BOĞAZI'NDA OLTA BALIKÇILARININ İSYANI: OLTAMIZI TEKNELERE SALLIYORUZ

29.12.2020 11:10
(Havadan görüntülerle) İSTANBUL BOĞAZI'NDA OLTA BALIKÇILARININ İSYANI: OLTAMIZI TEKNELERE SALLIYORUZ, System.String[]

İSTANBUL Boğazı'nda son dönemde artan balıkçı teknelerinin sayısı, kıyıdaki olta balıkçılarını isyan ettirdi.

Ersan SAN/ - İSTANBUL Boğazı'nda son dönemde artan balıkçı teknelerinin sayısı, kıyıdaki olta balıkçılarını isyan ettirdi. Gırgır teknelerinin balık popülasyonuna zarar verdiğini söyleyen balıkçılar, olta ile balık tutamadıklarını ve bu duruma bir an önce çözüm bulunmasını istediklerini söylüyor.

Son günlerde İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknelerindeki artış olduğu gözleniyor. Özellikle olta balıkçılığı yapanlar, gırgır tekneleri yüzünden balık tutamadıklarını söylüyor. Sabahın erken saatlerinde oltalarıyla sahile gelen balıkçılar, kıyıya yakın duran gırgır tekneleri sebebiyle eve elleri boş dönüyor. Bazı balıkçılar, "Bizim tutkuydu, elimizden alıyorlar" derken bazı balıkçılar ise, "Konu sadece bizlik değil, bu şekilde balık popülasyonuna da zarar veriliyor. Yasal sınırlamanın en az 40 -50 metre olması lazım" diyerek duruma tepki gösteriyor.

"GIRGIR TEKNELERİ BİZE ENGEL OLUYOR, ÜZÜLÜYORUZ"

Eşiyle birlikte düzenli olarak balık tutmaya geldiklerini söyleyen Rabia Memi, gırgır teknelerine sitem etti. Memi, "Balık tutmak bizim için çok büyük bir zevk ama maalesef gırgır tekneleri yüzünden olmuyor. Sabah erkenden geldik ama zevkimizi yaşayamıyoruz. Balık tutamıyoruz. Sadece balık tutmak değil, balık popülasyonuna da zararı var. Göç yollarını kapattıklarını söylüyor daha bilen kişiler. O yüzden üzülüyoruz yani. Sabah 6 buçuktan beri buradayız. Bilir kişiler daha açıklarda avlanmalarını söyleyebilirler. Buraya insanlar ne imkanlarla geliyorlar ama elleri boş dönüyorlar" dedi.

"TEKNELER GELEN BÜTÜN BALIĞIN ÖNÜNÜ KAPATIYORLAR BURADA, ÇÖZÜM BULUNMASI LAZIM"5 yıldır Kireçburnu Sahili'nde balık tuttuğunu söyleyen Hayriye Çevik, "Sabah 6 buçukta geldik. Çok güzel balık çıkıyordu. Fakat buraya 11.00'da geldiler kayıklar. Attılar ağlarını ve bizim balığımızı komple yok ettiler. Biz buradan, kenardan hiç balık tutamıyoruz artık. Burada boş boş oturuyoruz. Tekneler komple ağlarına topladılar balığı burada kimse şu an olta atamıyor. Gelen bütün balığın önünü kapatıyorlar. Bir çözüm bulunması lazım, böyle ne olacak bilmiyorum" diye konuştu.

"GIRGIRCILAR ASLINDA KENDİ EKMEĞİNE KAN DOĞRUYOR"

10 yıldır olta balıkçılığı yaptığını söyleyen Selçuk Gözet, "Gırgırların çok yakından olta, ağ atmaları bizi yani balıkçıyı rahatsız ediyor ama bizden daha çok gelecekte kendilerini rahatsız edecek. Çünkü bu balık göç balığı yani buradan gidip ilerde kofana alıp ileride yavrulamaya Karadeniz'e dönecek. Eğer burada yolunu kesersek tekrar dönüşü olmayacak çünkü gırgırcılar aslında kendi ekmeğine kan doğruyor" şeklinde konuştu.

İstanbul Boğazı, Balık, İsyan, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Havadan görüntülerle) İSTANBUL BOĞAZI'NDA OLTA BALIKÇILARININ İSYANI: OLTAMIZI TEKNELERE SALLIYORUZ - Son Dakika


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