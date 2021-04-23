(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA 23 NİSAN'DA 101 OKULDAN 101 BALON GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI - Son Dakika

İSTANBUL'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 101 okuldan 101'er balon çocuklar tarafından gökyüzüne bırakıldı. Havadan görüntülenen balonlu kutlama görsel şölen oluşturdu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 101 okul belirledi. TBMM'nin açılışının 101. yılı anısına 23 Nisan'a özel olarak hazırlanan marş eşliğinde 101 okuldan eş zamanlı olarak 101'er kırmızı ve beyaz renkli balon çocuklar tarafından gökyüzüne bırakıldı. Güngören'de bulunan 50.Yıl Ahmet Merter İlkokulu da kutlamanın adreslerinden biri oldu. Okul bahçesine toplanan çocuklar saat 10.00'da ellerindeki kırmızı ve beyaz renkli balonları gökyüzüne bıraktı. Havadan görüntülenen kutlama görsel şölen oluşturdu.

"ETKİNLİKLERİMİZİ ÇEVRİMİÇİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Kutlamaya katılan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı 23 Nisan etkinlikleri hakkında konuştu. Salgın koşullarına uygun olarak 23 Nisan kutlamaları hazırladıklarını ifade eden Yazıcı, "Salgın koşulları nedeniyle etkinliklerimizi çevrimiçi gerçekleştiriyoruz. Özellikle çocuklarımızın bulunduğu her yerden katılabilecekleri bir etkinlik demeti oluşturduk. Hastanede ve evde eğitim gören çocuklarımızın yanlarında olmak için onlarla da bugün çevrimiçi buluşma gerçekleşecek. Odalarını süsledik hep birlikte. Okulların kapalı olması çocuklarımızla birlikte olmamızı güçleştiriyor ama gönlümüz hep onlarla beraber. Umarım salgın koşullarından sonra okullarımızı tekrar büyük bir mutlulukla açarız." dedi.Gökyüzüne balon bırakan çocuklardan 9 yaşındaki Muhammet Efkan İncirlioğlu, "Bugün sabah çok hızlı uyandım, çok heyecanlıydım çünkü bugün 23 Nisan. Okula geldik, balon uçurduk. İnşallah koronavirüs geçer, 23 Nisan'ı bir dahaki seneye daha güzel kutlarız. İnşallah okullar açılır." dedi.

Görüntü dökümü------------------Balonların bırakılma anı drone görüntüsüÇocukların saygı duruşu ve istiklal marşı okumasıÇocuklar röportaj

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı röportaj

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