İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI - Son Dakika

İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

26.03.2021 11:04

(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI*Alibeyköy Barajında ise daha önce koyun ve keçilerin otladığı alanlar yeniden suyla doldu.

(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

*Alibeyköy Barajında ise daha önce koyun ve keçilerin otladığı alanlar yeniden suyla doldu.

Ali AKSOYER/ İSTANBUL'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 70'i geçti. Yağışlarla birlikte sadece son 7 gündeki artış yüzde 7.29 olarak hesaplandı. İstanbul'da bugün ölçülen yüzde 70.63'lük oran son 12 ayın en yüksek doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. Doluluk seviyesinin yüzde 63.77'ye ulaştığı Alibeyköy barajında sular tarihi kemere kadar ulaştı. Bölgedeki son durum havadan görüntülendi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 19.16'DAN 70.63'e YÜKSELDİ

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70.63'e ulaştı.

SON ON İKİ AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Baraj doluluk oranı son 12 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İSKİ verilerine göre bundan önceki en yüksek seviye 2020 yılının Nisan ayında yüzde 68.56 olarak ölçülmüştü. 2020 yılının en düşük seviyesi ise geçtiğimiz aralık ayı içinde kayıtlara geçmişti. Barajlarda sadece son bir haftadaki artış yüzde 7.29 olarak ölçüldü.

3 BARAJDA DOLULUK YÜZDE 80'IN ÜZERİNDE

İstanbul'da yüzde 50 doluluk oranının altında kalan tek baraj Sazlıdere barajı oldu. Daha önce adeta kuruyan barajda doluluk oranı yüzde 37.17 olarak ölçüldü. İstanbul'un üç barajında ise doluluk yüzde 80'nin üzerine çıktı. Darlık barajı doluluk oranı yüzde 83.74, Elmalı Barajı yüzde 83.03 ve Ömerli barajında doluluk oranı ise yüzde 87.69 olarak ölçüldü.

SU SEVİYESİ TARİHİ KEMERE KADAR ULAŞTI

Doluluk oranının yüzde 63.77'ye çıktığı Alibeyköy Barajında ise daha önce koyun ve keçilerin otladığı alanlar yeniden suyla doldu. Alibeyköy baraj havzasındaki sular adeta kuraklığın simgesi haline gelen tarihi kemer yeniden ulaştı. Bölgedeki son durum havadan görüntülendi.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

- Ömerli Barajı yüzde 87.69

-Papuçdere Barajı yüzde 50.25

-Sazlıdere barajı yüzde 37.17

- Büyükçekmece Barajı yüzde 65.96

-Alibeyköy Barajı yüzde 63.77

- Terkos Barajı yüzde 65.24

- Kazandere Barajı yüzde 61.68

-Elmalı Barajı yüzde 83.03

- Darlık Barajı yüzde 83.74

- Istrancalar Barajı yüzde 67.15

İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI
İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI
İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI
İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI
İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI
İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI
İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI
İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI
İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI
İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI
İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI
İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI
İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI
İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI
İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI
İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI
İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI
İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Darlık Barajı, İstanbul, Baraj, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI - Son Dakika
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