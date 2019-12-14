(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA ELE GEÇİRİLEN 250 TON SAHTE İÇKİ SERGİLENDİ (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA ELE GEÇİRİLEN 250 TON SAHTE İÇKİ SERGİLENDİ (1) - Son Dakika

(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA ELE GEÇİRİLEN 250 TON SAHTE İÇKİ SERGİLENDİ (1)

6 saat önce

Serdal ALTINTEPE İstanbul'da yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi.

(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA ELE GEÇİRİLEN 250 TON SAHTE İÇKİ SERGİLENDİ (1), System.String[]

Serdal ALTINTEPE İstanbul'da yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi. Emniyetin bahçesinde sergilenen sahte içkiler havadan görüntülendi.

İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, baskın yapılan adreslerde 250 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi. Polis helikopteri ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen adrese operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında tonlarca alkol, binlerce şişe sahte içki, etiket ve şişe ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen 250 ton sahte içki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde sergilendi. Sahte içki sergisi havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-Bahçede sergilenen içkilerin havadan görüntüleri

-Detaylar


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:16 Kaynak: DHA
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