(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA KIŞ LASTİĞİ VE ZİNCİR DENETİMİ -2

İsa ALMAÇAYIR- Murat KORKMAZ/ İSTANBUL'da kış lastiği ve zincir denetimi yapıldı. Çamlıca Gişelerindeki denetim havadan da görüntülendi.
İstanbul için yapılan kar yağışı uyarılasının ardından Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri belirledikleri noktalarda eş zamanlı kış lastiği ve zincir denetimi yaptı. Durdurulan araçların lastiklerinin diş derinliği "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü. Lastikleri belirlenen standartların altında olan sürücüler belirlenerek para cezası kesildi. Anadolu Yakası'nda Çamlıca Gişelerinde de denetimler yapıldı. Denetimler havadan da görüntülendiMAHMUTBEY GİŞELERDE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ Mahmutbey gişelerinde de kış lastiği denetimi gerçekleştirildi. Denetime uymayanlara para cezası yazıldı. Mahmutbey Gişelerindeki denetimde zorunlu olarak kış lastiği kullanması gereken araçların lastik derinlikleri ölçüldü. Kurala uymayan ticari araçlara ceza yazılırken ayrıca özel otomobil kullanıcılarına da zincir bulundurmaları yönünde uyarılar yapıldı.
Görüntü dökümüMAHMUTBEYLastik diş derinliği kontrolüSürücüye ceza kesilmesiHususi otomobil sürücülerinin uyarılmasıDrone görüntüsüÇAMLICA GİŞELERİ-Trafik ekiplerinden görüntü-Araçların durdurulması-Kış lastiği ve zincir denetimi-Kumpasla lastik derinliği ölçülmesi-Zincir kontrolü
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