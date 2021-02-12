İstanbul için yapılan kar yağışı uyarılasının ardından Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri belirledikleri noktalarda eş zamanlı kış lastiği ve zincir denetimi yaptı. Durdurulan araçların lastiklerinin diş derinliği "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü. Lastikleri belirlenen standartların altında olan sürücüler belirlenerek para cezası kesildi. Anadolu Yakası 'nda Çamlıca Gişelerinde de denetimler yapıldı. Denetimler havadan da görüntülendi

Kaynak: DHA

Trafik Denetleme, İstanbul, Çamlıca, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › (Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA KIŞ LASTİĞİ VE ZİNCİR DENETİMİ -2 - Son Dakika

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