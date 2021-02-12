(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA KIŞ LASTİĞİ VE ZİNCİR DENETİMİ -2 - Son Dakika
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(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA KIŞ LASTİĞİ VE ZİNCİR DENETİMİ -2

12.02.2021 17:10
(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA KIŞ LASTİĞİ VE ZİNCİR DENETİMİ -2

Murat KORKMAZ / İSTANBUL'da kış lastiği ve zincir denetimi yapıldı.

İsa ALMAÇAYIR- Murat KORKMAZ/ İSTANBUL'da kış lastiği ve zincir denetimi yapıldı. Çamlıca Gişelerindeki denetim havadan da görüntülendi.

İstanbul için yapılan kar yağışı uyarılasının ardından Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri belirledikleri noktalarda eş zamanlı kış lastiği ve zincir denetimi yaptı. Durdurulan araçların lastiklerinin diş derinliği "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü. Lastikleri belirlenen standartların altında olan sürücüler belirlenerek para cezası kesildi. Anadolu Yakası'nda Çamlıca Gişelerinde de denetimler yapıldı. Denetimler havadan da görüntülendi

MAHMUTBEY GİŞELERDE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ Mahmutbey gişelerinde de kış lastiği denetimi gerçekleştirildi. Denetime uymayanlara para cezası yazıldı. Mahmutbey Gişelerindeki denetimde zorunlu olarak kış lastiği kullanması gereken araçların lastik derinlikleri ölçüldü. Kurala uymayan ticari araçlara ceza yazılırken ayrıca özel otomobil kullanıcılarına da zincir bulundurmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Görüntü dökümüMAHMUTBEYLastik diş derinliği kontrolüSürücüye ceza kesilmesiHususi otomobil sürücülerinin uyarılmasıDrone görüntüsüÇAMLICA GİŞELERİ-Trafik ekiplerinden görüntü-Araçların durdurulması-Kış lastiği ve zincir denetimi-Kumpasla lastik derinliği ölçülmesi-Zincir kontrolü

-Havadan görüntü


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel (Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA KIŞ LASTİĞİ VE ZİNCİR DENETİMİ -2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: (Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA KIŞ LASTİĞİ VE ZİNCİR DENETİMİ -2 - Son Dakika
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