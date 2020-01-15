(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA SAHTE DOLAR OPERASYONU (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA SAHTE DOLAR OPERASYONU (1) - Son Dakika

(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA SAHTE DOLAR OPERASYONU (1)

6 saat önce

Ele geçirilip, emniyetin bahçesinde sergilenen sahte dolarlar havadan görüntülendi.

(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA SAHTE DOLAR OPERASYONU (1), System.String[]

-Ele geçirilip, emniyetin bahçesinde sergilenen sahte dolarlar havadan görüntülendi.

-Operasyon kamerada.

ALİ ABLAY-ZEKİ GÜNAL- İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi. Operasyon polis kameralarına da yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri Kağıthane ve Sarıyer'de operasyon düzenledi. Operasyonda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi. Para basımında kullanılan matbaa makinelerine el konuldu. Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Sahte dolarların havadan görüntüleri

- Polis kamerasından operasyon anı

-Şüphelilerin sevk edilmesi

-Paraların sergilenmesi


Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:59 Kaynak: DHA
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