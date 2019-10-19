Son Dakika Haberleri: (Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR (2)
Son Dakika Güncel (Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR (2)

(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR (2)

2 saat önce

*Şehir hatlarının bazı seferleri iptal edildi.

(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR (2), System.String[]

*Şehir hatlarının bazı seferleri iptal edildi.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Özgür EREN- Murat DELİKLİTAŞ- Soner HASIRCIOĞLU- Serdal ALTINTEPE/ İSTANBUL, - İSTANBUL'da sis etkili oluyor. Bazı noktalarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, şehir hatlarında bazı seferler ise iptal edildi.

İstanbul'da, sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Büyükçekmece ve Esenyurt çevresinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

ŞEHİR HATLARINDA BAZI SEFERLER İPTAL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş., Boğaz'daki yoğun sis nedeniyle Kadıköy- Karaköy, Kadıköy- Beşiktaş, Kadıköy- Eminönü ve Üsküdar- Eyüp seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Görüntü Dökümü:

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(EMİNÖNÜ)

-Eminönü İskelesi'nde HAVADAN çekilen görüntüler

-İskele önünde bekleyenler

-Siste bekleyenler

-Sefer iptali yazısı

-Yolcularla röp

(BÜYÜKÇEKMECE)

Araçlardan görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Duraktaki yolculardan görüntü

(ŞİŞLİ)

-Trafikte ilerlemeye çalışan araçlar

-Sisten görüntü

-Detaylar

(BEŞİKTAŞ)

-Beşiktaş sahilindeki sis

-Boğazdan görüntüler

-Vatandaşlarla röp

-Detaylar


İstanbul, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:36 Kaynak: DHA
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