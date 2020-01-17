(havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU (2) - Son Dakika

Cuma trafiğine yarıyıl tatili için yola çıkanlar da eklenince yoğunluk yaşanıyor

Ali AKSOYER - Anıl UÇAN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyesine ulaştı.

Cuma günleri, diğer günlere oranla daha da yoğun olan trafik, hem yağmurun başlamasıyla hem de okulların tatile girmesiyle daha erken saatte yoğunlaşmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 17.30 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 72'ye ulaştı. Özellikle köprü ve bağlantı yollarındaki yoğunluk dikkat çekti.

Yoğunluk havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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Trafik görüntüsü (FSM havadan)