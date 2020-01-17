(havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU (3) - Son Dakika

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(havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU (3)
6 saat önce
Cuma trafiğine yarıyıl tatili için yola çıkanlar da eklenince yoğunluk yaşanıyorAli AKSOYER - Anıl UÇAN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:15 Kaynak: DHA
Cuma trafiğine yarıyıl tatili için yola çıkanlar da eklenince yoğunluk yaşanıyor
Ali AKSOYER - Anıl UÇAN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyesine ulaştı.
Cuma günleri, diğer günlere oranla daha da yoğun olan trafik, hem yağmurun başlamasıyla hem de okulların tatile girmesiyle daha erken saatte yoğunlaşmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 18.00 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı. Özellikle köprü ve bağlantı yollarındaki yoğunluk dikkat çekti.
Yoğunluk havadan da görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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Trafik görüntüsü (FSM havadan)
- Haliç ve Bayrampaşa
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