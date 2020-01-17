(havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel (havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU (3) - Son Dakika

(havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU (3)

6 saat önce

Cuma trafiğine yarıyıl tatili için yola çıkanlar da eklenince yoğunluk yaşanıyorAli AKSOYER - Anıl UÇAN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyesine ulaştı.

(havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU (3), System.String[]

Cuma trafiğine yarıyıl tatili için yola çıkanlar da eklenince yoğunluk yaşanıyor

Ali AKSOYER - Anıl UÇAN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyesine ulaştı.

Cuma günleri, diğer günlere oranla daha da yoğun olan trafik, hem yağmurun başlamasıyla hem de okulların tatile girmesiyle daha erken saatte yoğunlaşmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 18.00 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı.  Özellikle köprü ve bağlantı yollarındaki yoğunluk dikkat çekti.

Yoğunluk havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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Trafik görüntüsü (FSM havadan)

- Haliç ve Bayrampaşa


İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:15 Kaynak: DHA
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