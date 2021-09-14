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Havadan fotoğraflar // İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa'dan dev satışa yorum: Piyasa koşullarında oldukça uygun - Son Dakika

Havadan fotoğraflar // İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa'dan dev satışa yorum: Piyasa koşullarında oldukça uygun

14.09.2021 15:09

Coca-Cola İçecek, Yenibosna'da bulunan 23 bin metrekarelik arazisini Altur'a 153 milyon 300 bin TL'ye sattı.

Coca-Cola İçecek, Yenibosna'da bulunan 23 bin metrekarelik arazisini Altur'a 153 milyon 300 bin TL'ye sattı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, satış fiyatının metrekare bazında o bölgede 7-8 bin TL olduğunu söyleyerek "Yaklaşık 6 bin 500 TL'lik fiyat piyasa koşullarında oldukça uygun şu anda" dedi. Yenibosna'daki arazi havadan da görüntüledi.

Coca Cola, Bahçelievler Yenibosna'da bulunan 23 bin 120 metrekare büyüklüğündeki arsayı 153 milyon 300 bin TL'ye Altur Turizm ve Altur Otomotiv'e sattığını açıkladı. Coca-Cola İçecek, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, satıştan gelecek nakit paranın işletme faaliyetlerinde kullanılacağı duyuruldu. Basın Ekspres yoluna oldukça yakın bir noktada bulunan arazinin üzerinde bir yapı bulunmuyor. Etrafı kısmen duvarla çevrili arazinin atıl durumda olduğu görülüyor.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, satış fiyatı konusunda değerlendirmede bulunarak, "Yenibosna semtinde 23 bin 120 metrekarelik bir arsa düz hesap 150 milyon TL'ye satılmış. Bu fiyat oldukça uygun. İmar durumuna da bakmak lazım arsanın, üzerine nasıl bir inşaat yapılacağını bilmiyoruz. Ama o bölgede her halükarda normal bir konut bile yapılsa yaklaşık 6 bin 500 TL'lik fiyat piyasa koşullarında oldukça uygun şu anda. Hemen hemen tam değerini bulmuş diyebiliriz. Özellikle arsalarda imar ile değişir fiyat o arsanın üzerine yapılabilecek binanın vasfıyla, toplam inşaat alanıyla, taban oturumuyla yani inşaat alanıyla bağlantılı bir hesap bu, sokaktan sokağa, caddeden caddeye değişebilir bu. Bölge olarak orada ortalama 7-8 bin TL'den aşağıya arsa bulunacağını zannetmiyorum, 23 dönüm öyle bir yerde çok bulunacak şey de değil. Öyle bir lokasyonda, o kadar büyüklükte bir arsa oldukça önemli, bulamazsınız, o büyüklükte bulamazsın, 300-500 metrekare belki çıkar ama 23 dönüm kolay kolay çıkmaz. Uygun fiyat diyoruz" değerlendirmesinde bulundu.


- İstanbul
Havadan fotoğraflar // İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa'dan dev satışa yorum: Piyasa koşullarında oldukça uygun
Havadan fotoğraflar // İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa'dan dev satışa yorum: Piyasa koşullarında oldukça uygun
Havadan fotoğraflar // İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa'dan dev satışa yorum: Piyasa koşullarında oldukça uygun
Havadan fotoğraflar // İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa'dan dev satışa yorum: Piyasa koşullarında oldukça uygun
Havadan fotoğraflar // İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa'dan dev satışa yorum: Piyasa koşullarında oldukça uygun
Havadan fotoğraflar // İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa'dan dev satışa yorum: Piyasa koşullarında oldukça uygun
Havadan fotoğraflar // İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa'dan dev satışa yorum: Piyasa koşullarında oldukça uygun
Havadan fotoğraflar // İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa'dan dev satışa yorum: Piyasa koşullarında oldukça uygun
Havadan fotoğraflar // İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa'dan dev satışa yorum: Piyasa koşullarında oldukça uygun
Havadan fotoğraflar // İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa'dan dev satışa yorum: Piyasa koşullarında oldukça uygun
Havadan fotoğraflar // İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa'dan dev satışa yorum: Piyasa koşullarında oldukça uygun
Havadan fotoğraflar // İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa'dan dev satışa yorum: Piyasa koşullarında oldukça uygun
Havadan fotoğraflar // İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa'dan dev satışa yorum: Piyasa koşullarında oldukça uygun

Emlakçılar Odası, Türk Lirası, Yenibosna, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Havadan fotoğraflar // İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa'dan dev satışa yorum: Piyasa koşullarında oldukça uygun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havadan fotoğraflar // İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa'dan dev satışa yorum: Piyasa koşullarında oldukça uygun - Son Dakika
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